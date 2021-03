SuperPippo, che regalo a Conte: flop Juve col Benevento (Di domenica 21 marzo 2021) Niente poker di vittorie consecutive per la Juve, anzi il Benevento dopo 11 gare senza vittorie trova i tre punti proprio all'Allianz Stadium, battendo 1 - 0 i bianconeri grazie alla rete di Gaich, a ... Leggi su gazzetta (Di domenica 21 marzo 2021) Niente poker di vittorie consecutive per la, anzi ildopo 11 gare senza vittorie trova i tre punti proprio all'Allianz Stadium, battendo 1 - 0 i bianconeri grazie alla rete di Gaich, a ...

Advertising

sportli26181512 : SuperPippo, che regalo a Conte: flop Juve col Benevento: SuperPippo, che regalo a Conte: flop Juve col Benevento Bi… - _bomba666 : Quindi Ringhio e Superpippo con vittorie che potrebbero essere fondamentali in caso di scudetto? Vecchi cuori nerazzurri - FuianoFederico : SuperPippo si mangia a colazione Pirlo. Quest'ultimo dovrebbe pensare proprio alla carriera di Inzaghi, che dopo l'… - andrea__natali : Superba vittoria della Dea a Verona che scaccia la delusione champions, un grazie a Superpippo #Inzaghi per aver fe… - Fili27Filippo : SuperPippo Inzaghi fa quello che non ha mai fatto in carriera...un assist d'oro a #Conte per lo scudetto #Inzaghi… -