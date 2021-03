Storia di Fiammetta | in dad tra le vette Con un sasso blocco le pagine girate dal vento

(Di domenica 21 marzo 2021) Fare didattica a distanza a 1.000 metri di altezza, in mezzo alla natura e agli animali. È ladi, 10 anni, iscritta al quarto anno della scuola primaria di Mezzolombardo, in Trentino. Quando le scuole sono chiuse causa zona rossa deve seguire il padre Massimiliano al pascolo perché sua madre fa l’operatrice sociosanitaria e ovviamente non può portarla con sé. I prati diventano percome una grande aula: “Al mattino mettiamo il computer su un tavolino in piano e poi ho anche una sedia. Accendiamo il computer così posso entrare subito in video lezione, preparo i quaderni e ci metto anche unlino altrimenti ilmi gira le. È bello, mi dà ispirazione per scrivere e mi rende più felice e anche interessata”, racconta.Il ...

Advertising

RaiNews : Fare didattica a distanza a 1.000 metri di altezza, in mezzo alla natura e agli animali. È la storia di Fiammetta,… - Corrado0M : RT @FraBaraghini: Val di Sole, la storia di Fiammetta, 10 anni, che segue il papà sull’alpeggio e fa dad tra 350 capre. Mette i sassolini s… - presElectBidet : RT @FraBaraghini: Val di Sole, la storia di Fiammetta, 10 anni, che segue il papà sull’alpeggio e fa dad tra 350 capre. Mette i sassolini s… - maluisa363 : RT @FraBaraghini: Val di Sole, la storia di Fiammetta, 10 anni, che segue il papà sull’alpeggio e fa dad tra 350 capre. Mette i sassolini s… - GiovCarosielli : RT @FraBaraghini: Val di Sole, la storia di Fiammetta, 10 anni, che segue il papà sull’alpeggio e fa dad tra 350 capre. Mette i sassolini s… -

Ultime Notizie dalla rete : Storia Fiammetta

Sembra unadi fantasia, ma è la realtà: una bambina, la dad e le sue montagne. E' questa, la vita in questi mesi diMelis, scolara di 10 anni alle prese con la Dad,iscritta al quarto anno ...Fare didattica a distanza a 1.000 metri di altezza, in mezzo alla natura e agli animali. È ladi, 10 anni, iscritta al quarto anno della scuola primaria di Mezzolombardo, in Trentino . Quando la sua scuola ha chiuso a causa di Covid - 19, la bambina ha seguito papà ...Fare didattica a distanza a 1.000 metri di altezza, in mezzo alla natura e agli animali. È la storia di Fiammetta, 10 anni, iscritta al quarto anno della scuola primaria di Mezzolombardo, in Trentino.La piccola Fiammetta mentre studia in alpeggio (cortesia: Repubblica). Le severe restrizioni a causa del coronavirus obbligano gli studenti di quasi tutta Italia alla didattica a distanza. Oramai è no ...