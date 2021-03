Serie A | Fiorentina-Milan 2-3 | Ibra | Brahim Diaz e Calhanoglu stendono i viola La classifica aggiornata

Advertising

OptaPaolo : 4 - Hakan #Calhanoglu ha segnato 4 gol in Serie A contro la Fiorentina, almeno 2 in più che contro qualsiasi altra… - SkySport : FIORENTINA-MILAN 2-3 Risultato finale ? ? #Ibrahimovic (9') ? #Pulgar (18') ? #Ribery (51') ? #Diaz (57') ?… - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Serie A, la classifica aggiornata dopo Fiorentina-Milan 2-3: Serie A, l… - sportli26181512 : Fiorentina-Milan 2-3: commento al risultato partita: La squadra di Pioli reagisce alla grande all’eliminazione euro… - iconanews : Serie A: Fiorentina-Milan 2-3 -

Ultime Notizie dalla rete : Serie Fiorentina

La classifica diA Il primo tempo è divertente ed equilibrato. Ibra spaventa lacon un gol e una traversa colpita con un pallonetto che assomiglia tanto a un errore. I viola hanno la ...FIRENZE - Ko interno della: il Milan vince 3 - 2. Vantaggio lampo dei rossoneri con Ibrahimovic , replica immediata di Pulgar . Nella ripresa, subito a segno Ribery , poi Diaz e Calhanoglu riportano avanti i ...Le pagelle per il fantacalcio Finisce 2-3 Fiorentina-Milan, penultima gara valida per la 28^ giornata di Serie A, in attesa del recupero di Inter-Sassuolo. Il Milan riesce a ribaltare la partita ...Zlatan Ibrahimovic è diventato il giocatore più anziano a raggiungere quota 15 gol in un singolo campionato di Serie A con la rete segnata alla ...