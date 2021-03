Seconde case, quali Regioni chiudono per Pasqua: regole e divieti (Di domenica 21 marzo 2021) La corsa alle Seconde case per Pasqua, quando tutta l’Italia sarà in zona rossa dal 3 al 5 aprile, preoccupa le Regioni. E i governatori provano a blindarsi. Se infatti il decreto anti-Covid del governo Draghi del 13 marzo ha mantenuto la possibilità, sia in zona rossa che in arancione, di fare rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, compreso il rientro nelle “Seconde case” ubicate dentro e fuori Regione, dalla Valle d’Aosta alla Sardegna, si moltiplicano le ordinanze che introducono una stretta agli arrivi. SARDEGNA La Sardegna, zona arancione da lunedì 22 marzo, ha disposto il divieto di entrare in regione fino al 6 aprile da parte di persone non residenti nell’Isola. Consentito, spiega l’ordinanza del governatore della Regione Christian Solinas, solo in presenza ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 21 marzo 2021) La corsa alleper, quando tutta l’Italia sarà in zona rossa dal 3 al 5 aprile, preoccupa le. E i governatori provano a blindarsi. Se infatti il decreto anti-Covid del governo Draghi del 13 marzo ha mantenuto la possibilità, sia in zona rossa che in arancione, di fare rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, compreso il rientro nelle “” ubicate dentro e fuori Regione, dalla Valle d’Aosta alla Sardegna, si moltiplicano le ordinanze che introducono una stretta agli arrivi. SARDEGNA La Sardegna, zona arancione da lunedì 22 marzo, ha disposto il divieto di entrare in regione fino al 6 aprile da parte di persone non residenti nell’Isola. Consentito, spiega l’ordinanza del governatore della Regione Christian Solinas, solo in presenza ...

