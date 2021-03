Scuole in zona rossa, supplenze: collaboratore scolastico assente, di norma, non va sostituito e niente proroga per i contratti in scadenza (Di domenica 21 marzo 2021) Sospensione delle attività didattiche a causa dell'acuirsi dei contagi: scatta la cosiddetta "zona rossa". Cosa comporta per le Scuole: quali sono i servizi indifferibili, chi deve e chi può andare a scuola in presenza, diritti e doveri in un momento così delicato. Indicazioni per le supplenze, sia che riguardino personale di ruolo o a contratto a tempo determinato, con contratto normale o Covid. Tutte le indicazioni nelle FAQ dell'USR Lazio. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 21 marzo 2021) Sospensione delle attività didattiche a causa dell'acuirsi dei contagi: scatta la cosiddetta "". Cosa comporta per le: quali sono i servizi indifferibili, chi deve e chi può andare a scuola in presenza, diritti e doveri in un momento così delicato. Indicazioni per le, sia che riguardino personale di ruolo o a contratto a tempo determinato, con contrattole o Covid. Tutte le indicazioni nelle FAQ dell'USR Lazio. L'articolo .

