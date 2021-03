Roma-Napoli 0-2: doppietta di Mertens all’Olimpico (Di domenica 21 marzo 2021) Roma-Napoli 0-2. all’Olimpico il Napoli supera 2 a 0 la Roma, grazie alla doppietta di Mertens. Gli azzurri salgono a quota 53 punti al quinto posto, mentre la Roma rimane al sesto posto con 50 punti. Cos’è successo nel primo tempo? Fonseca schiera Dzeko dal primo minuto, mentre Mayoral parte dalla panchina. A supporto dell’attaccante bosniaco ci sono Pedro ed El Shaarawy. A centrocampo Pellegrini e Diawara, mentre in difesa spazio a Mancini, Cristante e Ibanez, con Kumbulla in panchina e Smalling indisponibile. Gattuso ritrova Lozano e Manolas, ma li fa partire dalla panchina. Il tecnico azzurro ripropone l’11 vincente a San Siro contro il Milan, tranne Hysaj al posto dello squalificato Di Lorenzo. Parte subito forte il ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 21 marzo 2021)0-2.ilsupera 2 a 0 la, grazie alladi. Gli azzurri salgono a quota 53 punti al quinto posto, mentre larimane al sesto posto con 50 punti. Cos’è successo nel primo tempo? Fonseca schiera Dzeko dal primo minuto, mentre Mayoral parte dalla panchina. A supporto dell’attaccante bosniaco ci sono Pedro ed El Shaarawy. A centrocampo Pellegrini e Diawara, mentre in difesa spazio a Mancini, Cristante e Ibanez, con Kumbulla in panchina e Smalling indisponibile. Gattuso ritrova Lozano e Manolas, ma li fa partire dalla panchina. Il tecnico azzurro ripropone l’11 vincente a San Siro contro il Milan, tranne Hysaj al posto dello squalificato Di Lorenzo. Parte subito forte il ...

