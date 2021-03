**Pd: blitz Letta spiazza gruppi, chat infuocate 'e ora che si fa?'** (2) (Di domenica 21 marzo 2021) (Adnkronos) - Il riferimento del senatore dem sulla 'foto' è nel passaggio dell'intervista di Letta quando dice: "Quando sono arrivato ho detto che c'è un problema enorme di presenza femminile nel nostro partito: tre ministri sono uomini, io sono un uomo. Penso che per forza di cose due capogruppo debbano essere due donne. Non possiamo fare una foto di gruppo del vertice del partito e presentare volti di soli maschi. In Europa sono cose che può fare Viktor Orbán in Ungheria o Mateusz Morawiecki in Polonia". Il segretario sottolinea che per Delrio e Marucci "non è una bocciatura. Sono fra le figure di maggiore rilievo che abbiamo, hanno lavorato benissimo e potranno tornare utilissimi in altri ruoli. Siamo intorno alla metà della legislatura ed è giusto lasciare spazio a due donne". Quanto alla scelta, sarà affidata all'autonomia dei gruppi: ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 21 marzo 2021) (Adnkronos) - Il riferimento del senatore dem sulla 'foto' è nel passaggio dell'intervista diquando dice: "Quando sono arrivato ho detto che c'è un problema enorme di presenza femminile nel nostro partito: tre ministri sono uomini, io sono un uomo. Penso che per forza di cose due capogruppo debbano essere due donne. Non possiamo fare una foto di gruppo del vertice del partito e presentare volti di soli maschi. In Europa sono cose che può fare Viktor Orbán in Ungheria o Mateusz Morawiecki in Polonia". Il segretario sottolinea che per Delrio e Marucci "non è una bocciatura. Sono fra le figure di maggiore rilievo che abbiamo, hanno lavorato benissimo e potranno tornare utilissimi in altri ruoli. Siamo intorno alla metà della legislatura ed è giusto lasciare spazio a due donne". Quanto alla scelta, sarà affidata all'autonomia dei: ...

