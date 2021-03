Paratici: «Oggi diamo un’amarezza. Rigore su Chiesa? Mi sembrava fallo» (Di domenica 21 marzo 2021) Il Chief Football Officer della Juventus Fabio Paratici ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta contro il Benevento. Ecco le sue parole Il Chief Football Officer della Juventus Fabio Paratici ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta contro il Benevento. Ecco le sue parole SCONFITTA – «Non è stata una partita imprevista, la mia presenza qui è per sottolineare il fatto che in questi anni abbiamo dato gioie ai tifosi ma Oggi diamo un’amarezza. Abbiamo giocato una brutta gara. Il campionato va avanti, dobbiamo mettere giù la testa, capire gli errori e migliorare». PRESSIONE – «Abbiamo giocatori di livello abituati alla pressione. E’ stata una brutta gara, per tanti motivi. Dobbiamo solo abbassare la testa e migliorare». Rigore SU Chiesa – «Non ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 21 marzo 2021) Il Chief Football Officer della Juventus Fabioha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta contro il Benevento. Ecco le sue parole Il Chief Football Officer della Juventus Fabioha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta contro il Benevento. Ecco le sue parole SCONFITTA – «Non è stata una partita imprevista, la mia presenza qui è per sottolineare il fatto che in questi anni abbiamo dato gioie ai tifosi ma. Abbiamo giocato una brutta gara. Il campionato va avanti, dobbiamo mettere giù la testa, capire gli errori e migliorare». PRESSIONE – «Abbiamo giocatori di livello abituati alla pressione. E’ stata una brutta gara, per tanti motivi. Dobbiamo solo abbassare la testa e migliorare».SU– «Non ...

