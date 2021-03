morto l'uomo ustionato in casa (Di domenica 21 marzo 2021) di Daniele De Salvo Non ce l'ha fatta Attilio Gerosa, il 56enne di Lecco gravemente malato rimasto ustionato in un incendio che ha divorato la casa dove abitava. Si è arreso ieri mattina, dopo 17 ... Leggi su ilgiorno (Di domenica 21 marzo 2021) di Daniele De Salvo Non ce l'ha fatta Attilio Gerosa, il 56enne di Lecco gravemente malato rimastoin un incendio che ha divorato ladove abitava. Si è arreso ieri mattina, dopo 17 ...

Advertising

AlbertoBagnai : Quando un uomo con la certezza incontra un uomo col dubbio… bè, come finisce lo sapete, no? L’uomo col dubbio è un… - marcodimaio : È morto all'ospedale di #Cesena, Raoul #Casadei, il 're del liscio'. Se ne va un pezzo di #Romagna, un uomo che las… - pinagis53 : RT @PoliticaPerJedi: Quando l’uomo con il whatever it takes incontra l’uomo con il microfono, l’uomo con il microfono è un uomo morto. http… - bruta5475 : RT @CadoSullaLuna: Sono nato e mi hanno detto 'sei uomo'. Ho fatto l'uomo da subito, sono stato saggio perché dovevo, inquadrato nel mio ru… - CadoSullaLuna : Sono nato e mi hanno detto 'sei uomo'. Ho fatto l'uomo da subito, sono stato saggio perché dovevo, inquadrato nel m… -