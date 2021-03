LIVE – Salernitana-Brescia 0-0, Serie B 2020/2021 (DIRETTA) (Di domenica 21 marzo 2021) La DIRETTA LIVE di Salernitana-Brescia, match valevole per la trentesima giornata di Serie B 2020/2021. I padroni di casa, reduci da quattro pareggi nelle ultime cinque partite, vogliono tornare alla vittoria per provare a conquistare la promozione in Serie A; le Rondinelle, dal canto loro, arrivano da quattro successi consecutivi e cercheranno di proseguire la Serie per agganciare la zona playoff. Calcio d’inizio alle ore 21:00 di domenica 21 marzo, chi avrà la meglio? Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. COME SEGUIRE IL MATCH AGGIORNA LA DIRETTA Salernitana-Brescia 0-0 ... Leggi su sportface (Di domenica 21 marzo 2021) Ladi, match valevole per la trentesima giornata di. I padroni di casa, reduci da quattro pareggi nelle ultime cinque partite, vogliono tornare alla vittoria per provare a conquistare la promozione inA; le Rondinelle, dal canto loro, arrivano da quattro successi consecutivi e cercheranno di proseguire laper agganciare la zona playoff. Calcio d’inizio alle ore 21:00 di domenica 21 marzo, chi avrà la meglio? Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. COME SEGUIRE IL MATCH AGGIORNA LA0-0 ...

Advertising

Mediagol : #Salernitana-#Brescia, LIVE #SerieB 21/03/2021: segui la diretta - TuttoSalerno : LIVE TS - Salernitana-Brescia: in attesa del calcio di inizio - ottopagine : LIVE | Salernitana-Brescia, la diretta web del match #Salerno - granatissimi : LIVE | Salernitana-Brescia, la diretta web del match - sportli26181512 : Serie B LIVE: alle 15 Reggina-Chievo, in serata posticipo Salernitana-Brescia: In Serie B si disputano oggi le ulti… -