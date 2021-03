LIVE Biathlon, Mass start donne Oestersund in DIRETTA: Wierer e Vittozzi rincorrono un ultimo podio (Di domenica 21 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.02 A distanza di due ore e mezza dall’originaria programmazione, causa uno spostamento dell’orario di partenza per via del fortissimo vento, a Oestersund sembra essere possibile scendere in pista per le due Mass start conclusive. 15.00 Buon pomeriggio e ben ritrovati su OA Sport! Tutto è pronto per seguire l’avvicinamento all’ultima prova femminile della Coppa del Mondo 2020-2021 di Biathlon! LA DIRETTA LIVE DELLA Mass start MASCHILE DI Biathlon DALLE 17.15 La startlist della Mass start femminile – La classifica della Coppa del Mondo femminile Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA ... Leggi su oasport (Di domenica 21 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.02 A distanza di due ore e mezza dall’originaria programmazione, causa uno spostamento dell’orario di partenza per via del fortissimo vento, asembra essere possibile scendere in pista per le dueconclusive. 15.00 Buon pomeriggio e ben ritrovati su OA Sport! Tutto è pronto per seguire l’avvicinamento all’ultima prova femminile della Coppa del Mondo 2020-2021 di! LADELLAMASCHILE DIDALLE 17.15 Lalist dellafemminile – La classifica della Coppa del Mondo femminile Buongiorno e benvenuti alla...

Advertising

neveitaliasport : RT @neveitalia: Live da Oestersund per la Mass Start femminile: condizioni al limite, ma si gareggia #21Marzo - neveitalia : Live da Oestersund per la Mass Start femminile: condizioni al limite, ma si gareggia #21Marzo… - zazoomblog : LIVE Biathlon Mass start Oestersund in DIRETTA: Lukas Hofer insegue l’ultimo brindisi - #Biathlon #start… - infoitsport : LIVE Biathlon, Inseguimento Oestersund in DIRETTA: terzo posto per Hofer! Laegreid vince e supera J. Boe in Coppa - zazoomblog : LIVE Biathlon Inseguimento Oestersund in DIRETTA: Lukas Hofer a caccia del bis. Laegreid e J. Boe si giocano la Cop… -