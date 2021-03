La Juventus abdica, solo il Milan resta in scia dell'Inter. Super Mertens fa felice Gattuso (Di lunedì 22 marzo 2021) L Inter continua a vincere, anche quando resta ferma a causa dei numerosi contagiati covid, perch la Juventus va incontro a un imprevedibile caporetto casalinga . A "tradire" uno dei suoi ex pi amati, ... Leggi su gazzettadelsud (Di lunedì 22 marzo 2021) Lcontinua a vincere, anche quandoferma a causa dei numerosi contagiati covid, perch lava incontro a un imprevedibile caporetto casalinga . A "tradire" uno dei suoi ex pi amati, ...

