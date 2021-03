La Juve ko in casa con il Benevento, solo il Milan in scia all'Inter (Di domenica 21 marzo 2021) AGI - Ferma l'Inter per il Covid, il campionato di calcio ha vissuto una domenica molto significativa sul fronte scudetto e Champions: la Juve è caduta in casa con il Benevento (di Gaich la rete decisiva per l'1-0) e resta a 10 punti dai nerazzurri ma con lo stesso numero di partite. In scia alla capolista resta il Milan, che ha vinto al Franchi 3-2 con la Fiorentina. Successi importanti in chiave Champions anche per Atalanta (2-0 a verona) e Lazio (1-0 a Udine) mentre il Torino torna nei guai dopo la sconfitta per 1-0 a Marassi con la Samp. Delusione Juve La Juve potrebbe aver detto addio al sogno del decimo scudetto consecutivo: dopo il pareggio dell'andata, Pippo Inzaghi ha fatto un altro sgambetto alla sua ex squadra espugnando lo Stadium 1-0. La svolta al ... Leggi su agi (Di domenica 21 marzo 2021) AGI - Ferma l'Inter per il Covid, il campionato di calcio ha vissuto una domenica molto significativa sul fronte scudetto e Champions: laè caduta incon il(di Gaich la rete decisiva per l'1-0) e resta a 10 punti dai nerazzurri ma con lo stesso numero di partite. Inalla capolista resta il, che ha vinto al Franchi 3-2 con la Fiorentina. Successi importanti in chiave Champions anche per Atalanta (2-0 a verona) e Lazio (1-0 a Udine) mentre il Torino torna nei guai dopo la sconfitta per 1-0 a Marassi con la Samp. DelusioneLapotrebbe aver detto addio al sogno del decimo scudetto consecutivo: dopo il pareggio dell'andata, Pippo Inzaghi ha fatto un altro sgambetto alla sua ex squadra espugnando lo Stadium 1-0. La svolta al ...

cstdmn : Lampante la freschezza atletica del Napoli rispetto alla Roma che grazie al rinvio farsa del recupero contro la Juv… - BonviniSimone : @oniizip10 @Paulramass Caro Amadori, per farti capire con chi stai parlando, ti saluto dicendoti questo: a casa mia… - Deborah_Juve : RT @aristeralex: Con Pirlo vogliono creare un allenatore fatto in casa, e danno per scontato che almeno per un anno si possa non vincere. D… - BHXG90bis : RT @Queen_Mary_Na: Per fortuna la Juve ha spostato la gara col Napoli, per poter smaltire meglio la stanchezza fisica e l’amarezza del l’el… - studiocrocevia : @tatanka_h Comunque lo Juve che perde tempo a giocare in casa col Benevento quando è proiettata alla super lega eur… -