Advertising

UglSicilia : Hub Palermo Fiera del Mediterraneo, Fasola (Ugl): Lunghe file per i vaccini scene da quarto mondo - UGL SICILIA… - lepigrafe : @Regione_Sicilia @Musumeci_Staff @ruggerorazza La priorità sono loro, i più fragili. Gli stessi che in Sicilia atte… - ILOVEPACALCIO : Gds: “#Palermo. #Vaccinazioni, una prova di resistenza. L’hub anche oggi aperto dalle 18 in poi senza prenotazione”… - infoitinterno : Vaccini: 350 dosi di AstraZeneca somministrate all’hub di Palermo - infoitinterno : Vaccini: il Pd boccia l’organizzazione dell’hub a Palermo -

Ultime Notizie dalla rete : Hub Palermo

ANSA Nuova Europa

Medici ed infermieri pronti con le fiale si sono ritrovati senza pazienti da vaccinare: l'era ... In Sicilia dae da Catania viene segnalato un 10 per cento di disdette. Soddisfatto pure il ...Che ail sistema sia in panne non è azzardato dirlo. Anzi. La grandissima parte delle persone ... 'Se potete dateci una mano, portate neglichi può muoversi, ci stiamo attrezzando per offrire ...Anche oggi fino alle 22, coloro i quali appartengano alle categorie aventi diritto non hanno ancora eseguito la prenotazione oppure fossero prenotati anche in altre date, potranno, recarsi all’hub vac ...Vaccini a rilento alla Fiera del Mediterraneo, ancora disagi per chi deve vaccinarsi all’hub vaccinale di Palermo (Live Sicilia) Il sindaco ieri ha scritto al Commissario straordinario per l'emergenza ...