Domenicali | “La F1 deve essere portata ad un altro livello”

(Di domenica 21 marzo 2021) Stefano, CEO della F1, ha raccontato i suoi primi due mesi alla guida della federazione per F1.com. L’ex team principal della Ferrari, ha svelato anche i suoi piani per il futuro della federazione.: quali piani per la F1? Il CEO della Formula Uno ha parlato così in merito ai suoi primi due mesi nella federazione: “Ci sono sicuramente molte cose da fare ma sento l’energia ed è fantastico perché dopo l’inverno e la situazione in cui stiamo vivendo con il Covid-19, è bello vedere le macchine tornare in pista. Al ritorno nel paddock in Bahrain per i test pre-stagionali come Presidente e CEO della Formula 1, è stato bello vedere molte persone che conosco da molto tempo e molti giovani piloti che fanno parte della nostra famiglia. Non vediamo l’ora che inizi la stagione“. Gp a rotazione: l’ultima idea di Liberty Media Sul ...