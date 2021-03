Di Maio in Libia con un occhio al bilaterale Roma-Washington

(Di domenica 21 marzo 2021) La diplomazia italiana gioca di anticipo nel quadrante strategico-Nordafrica-Mediterraneo, segnando un primo contatto con la nuova autorità esecutiva onusiana di Tripoli alla vigilia del primo faccia a facciadell’era Biden. Testimonianza che, tra i tanti dossier sul tavolo, il presidio italiano di quell’area strategico rappresenti il fattore determinante per la proiezione internazionale della Penisola. Il ministro degli Esteri italiano, Luigi Di, è volato a Tripoli questa mattina per una visita non programmata durante la quale incontra il primo ministro del Governo di unità nazionale (Gun), Abdulhamid Dabaiba, il presidente del Consiglio presidenziale, Mohamed Menfi, e l’omologa libica, Najlaa al Manqoush. Si tratta del primo meeting di un alto quadro occidentaledopo la nomina delle nuove ...

