Covid, feste clandestine e multe: sanzioni anche a bar e locali che servivano aperitivi in zona rossa (Di domenica 21 marzo 2021) feste clandestini, apertivi in zona rossa. La cronaca come ogni settimana registra una serie di violazioni delle norme previste per arginare l’epidemia di Covid che ha fatto superare in Italia i 100mila morti. A Torino i carabinieri hanno sanzionato amministrativamente sedici ragazzi. Nel quartiere Barriera Milano, i militari del Nucleo radiomobile, sono chiamati in piena notte da alcuni cittadini che lamentavano musica ad alto volume provenire da un appartamento di via Tollegno, hanno interrotto una festa privata identificando i 16 studenti universitari che ne stavano prendendo parte. Per tutti una sanzione di 400 euro. Una festa di compleanno con circa trenta persone è stata invece interrotta ieri sera dalla Polizia di Stato e dalla Guardia di Finanza a Brebbia (Varese), in un ristorante tenuto aperto appositamente ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 21 marzo 2021)clandestini, apertivi in. La cronaca come ogni settimana registra una serie di violazioni delle norme previste per arginare l’epidemia diche ha fatto superare in Italia i 100mila morti. A Torino i carabinieri hanno sanzionato amministrativamente sedici ragazzi. Nel quartiere Barriera Milano, i militari del Nucleo radiomobile, sono chiamati in piena notte da alcuni cittadini che lamentavano musica ad alto volume provenire da un appartamento di via Tollegno, hanno interrotto una festa privata identificando i 16 studenti universitari che ne stavano prendendo parte. Per tutti una sanzione di 400 euro. Una festa di compleanno con circa trenta persone è stata invece interrotta ieri sera dalla Polizia di Stato e dalla Guardia di Finanza a Brebbia (Varese), in un ristorante tenuto aperto appositamente ...

