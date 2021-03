Classifica Coppa del Mondo combinata nordica 2020-2021: la graduatoria finale. Dominio di Riiber (Di domenica 21 marzo 2021) Jarl Magnus Riiber chiude in bellezza la stagione, vincendo le ultime due gare della Coppa del Mondo 2020-2021 di combinata nordica e portando soprattutto a casa la terza Sfera di Cristallo della carriera. Il fuoriclasse norvegese si conferma il dominatore incontrastato della disciplina per il terzo anno consecutivo, aggiudicandosi la bellezza di nove successi parziali e salendo sempre sul podio (ad eccezione di una squalifica) in tutte le competizioni individuali disputate. Riiber ha rifilato la bellezza di 330 punti al primo degli inseguitori, il tedesco Vinzenz Geiger, nonostante una tappa saltata a ridosso dei Campionati Mondiali di Oberstdorf. Completa il podio overall in terza posizione il giapponese Akito Watabe, che ha preceduto i teutonici ... Leggi su oasport (Di domenica 21 marzo 2021) Jarl Magnuschiude in bellezza la stagione, vincendo le ultime due gare delladeldie portando soprattutto a casa la terza Sfera di Cristallo della carriera. Il fuoriclasse norvegese si conferma il dominatore incontrastato della disciplina per il terzo anno consecutivo, aggiudicandosi la bellezza di nove successi parziali e salendo sempre sul podio (ad eccezione di una squalifica) in tutte le competizioni individuali disputate.ha rifilato la bellezza di 330 punti al primo degli inseguitori, il tedesco Vinzenz Geiger, nonostante una tappa saltata a ridosso dei Campionati Mondiali di Oberstdorf. Completa il podio overall in terza posizione il giapponese Akito Watabe, che ha preceduto i teutonici ...

Advertising

DanieleRaponi : Salto con gli sci Coppa del mondo trampolino normale #NizhnyTagil 1 ???? #Kramer 2 ???? #Kriznar 3 ???? #Takanashi ????… - sportface2016 : #Scialpino, classifica Coppa del Mondo 2020/2021 maschile dopo slalom #Lenzerheide - LinkaTv : E' iniziato Ciclismo 2021: Coppa del Mondo su #raisport2 Clicca qui per classifica tweet: - damirosso : RT @ItaliaTeam_it: Ancora sul podio in Coppa del Mondo! ?? Seconda nella gara di snowboardcross a Veysonnaz, Michela Moioli è seconda anche… - non_meloricordo : @verok_cal Quelli anche se sono già qualificati, non possono migliorare la posizione in classifica e hanno la fina… -