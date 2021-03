Boxe | distillato di umanità

Leggi su panorama

(Di domenica 21 marzo 2021) L'attrazione esercitata da questa lotta durissima rimanda alla sostanza, ai valori, alla sofferenza di uomini in guerra tra loro. Un'epica infinita che continua a ispirare grandi scrittori. Perché ci piace guardare quelle bestie sudate che si massacrano il volto? E perché ci entusiasma così tanto leggerne le gesta, infilarci nelle pieghe delle loro ferite, osservare di nascosto la stanchezza, la povertà, il dolore che affiorano quando i riflettori sopra il ring sono spenti? Qualche anno fa Jonathan Gottschall, professore d'inglese della Pennsylvania, ha scritto un intero libro per provare a spiegarlo (Il professore sul ring. Perché gli uomini combattono e a noi piace guardarli, Bollati Boringhieri). Non che ci sia riuscito granché, a spiegare, però ha scritto una bellissima storia su un uomo comune - un intellettuale, per di più - che prova a trasformarsi in un combattente. ...