Assunta a Roma la partner di Lemmetti dal collega assessore Ira Raggi | Ora passo indietro

Leggi su huffingtonpost

(Di domenica 21 marzo 2021) Acque agitate in Campidoglio per l’assunzione nello staff dell’all’Urbanistica della compagna del titolare del Bilancio, Gianni. Le opposizioni partono all’attacco puntando il dito contro le “infornate dei grillini” e “la lottizzazione” in Comune, con Pd e FdI che annunciano interrogazioni sul tema. Ma è la stessa sindaca, “infuriata” per la vicenda, che chiede la retrcia: a quanto riferito, non aveva partecipato alla votazione in giunta in cui è stata deliberata l’assunzione delladie avrebbe già richiesto di intervenire o con la revoca della delibera in questione o attraverso undella diretta interessata.Il consigliere di Fratelli d’Italia Francesco Figliomeni, dopo aver annunciato un’interrogazione a riguardo, ...