Alberto Matano posta una foto e poi scrive “ma come faccio …”, il web impazzisce (Di domenica 21 marzo 2021) Alberto Matano, il giornalista calabrese che da due anni conduce su Rai 1 Vita in diretta, l’anno scorso in un tandem, che alla fine si è rivelato fallimentare, con Lorella Cuccarini e quest’anno da solo, è arrivato davvero al cuore di tutti. Dopo la fine di Vita in diretta dell’anno scorso, quando Lorella Cuccarini lo appellò davanti a tutta Italia un maschilista con un ego smisurato, sembrava che per Matano dovesse arrivare un periodo un po’ buio, invece quest’anno alla conduzione in solitaria ha convinto e entusiasmato, rimboccandosi le maniche e, da giornalista un po’ ingessato quale era all’inizio della conduzione si è via via sciolto ed è risultato, oltre che sempre molto professionale, anche simpatico, dolce e estremamente corretto e garbato con tutti. Il pubblico è stato completamente conquistato e il suo affetto glielo ... Leggi su baritalianews (Di domenica 21 marzo 2021), il giornalista calabrese che da due anni conduce su Rai 1 Vita in diretta, l’anno scorso in un tandem, che alla fine si è rivelato fallimentare, con Lorella Cuccarini e quest’anno da solo, è arrivato davvero al cuore di tutti. Dopo la fine di Vita in diretta dell’anno scorso, quando Lorella Cuccarini lo appellò davanti a tutta Italia un maschilista con un ego smisurato, sembrava che perdovesse arrivare un periodo un po’ buio, invece quest’anno alla conduzione in solitaria ha convinto e entusiasmato, rimboccandosi le maniche e, da giornalista un po’ ingessato quale era all’inizio della conduzione si è via via sciolto ed è risultato, oltre che sempre molto professionale, anche simpatico, dolce e estremamente corretto e garbato con tutti. Il pubblico è stato completamente conquistato e il suo affetto glielo ...

Advertising

BaritaliaNews : La vita in diretta, Alberto Matano dopo l’intervento di un ospite fuori di se dice 'Non voglio …' - brunafriuli : RT @Giusepp86601476: Alberto Matano parla per la 137esima volta di Benno e di Fabrizio Corona. Questa c@xxo di televisione non si può più a… - Giusepp86601476 : Alberto Matano parla per la 137esima volta di Benno e di Fabrizio Corona. Questa c@xxo di televisione non si può più accendere. - ninocortesi : RT @LambertucciR: Buongiorno. ALLE 18,00 SARÒ IN DIRETTA SU RAI1 OSPITE DELLA VITA IN DIRETTA CON ALBERTO MATANO. Questo caos sui vaccini n… - LambertucciR : Buongiorno. ALLE 18,00 SARÒ IN DIRETTA SU RAI1 OSPITE DELLA VITA IN DIRETTA CON ALBERTO MATANO. Questo caos sui vac… -