Vincolo di mandato: per me è impossibile vedere un eletto con un programma andare a fare altro (Di sabato 20 marzo 2021) di Bruno Bigliazzi Maia Leggendo le ultime notizie (ma anche quelle passate sfortunatamente) ci si rende sempre più conto che un articolo della Costituzione è davvero obsoleto e non si riesce a percepire chi effettivamente voglia tutelare, se la popolazione, il singolo o entrambi. L’articolo è il numero 67 della Costituzione italiana: nello specifico, la possibilità concessa di cambiare partito o uscire dal proprio durante una legislatura per cui si è stati eletti. Perché? Visto che il politico rappresenta la nazione, a prescindere dal motivo, dal partito o dal programma per cui è stato votato, questo articolo tutela il politico basandosi sulla totale fiducia nel fatto che lo stesso si affidi esclusivamente al suo buon senso e integrità per prendere decisioni per il popolo italiano, che portino esclusivamente benefici alla popolazione, in modo che possa dissociarsi dal ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 20 marzo 2021) di Bruno Bigliazzi Maia Leggendo le ultime notizie (ma anche quelle passate sfortunatamente) ci si rende sempre più conto che un articolo della Costituzione è davvero obsoleto e non si riesce a percepire chi effettivamente voglia tutelare, se la popolazione, il singolo o entrambi. L’articolo è il numero 67 della Costituzione italiana: nello specifico, la possibilità concessa di cambiare partito o uscire dal proprio durante una legislatura per cui si è stati eletti. Perché? Visto che il politico rappresenta la nazione, a prescindere dal motivo, dal partito o dalper cui è stato votato, questo articolo tutela il politico basandosi sulla totale fiducia nel fatto che lo stesso si affidi esclusivamente al suo buon senso e integrità per prendere decisioni per il popolo italiano, che portino esclusivamente benefici alla popolazione, in modo che possa dissociarsi dal ...

Corsaro168 : @virginiaraggi rispetti il vincolo del doppio mandato non vi abbiamo votato per diventare la nuova casta e professi… - ANDREA_MALDI : @orfini ...invece sono italiani agiati ( con o senza epidemia) quelli che guadagnano 15mila € mese, varie agevolazi… - Bilbao772 : @La_manina__ quindi, vincolo di mandato? come dice Grillo e come vuole Casaleggio? - PaoloBartolomm1 : @LaPrimaManina I parlamentari non hanno vincolo di mandato per cui possono passare tranquillamente da uno schierame… - nino_pitrone : @PPanariello @fattoquotidiano @marcotravaglio Per poterlo fare devi prima abolire la regola costitizionale dell'ass… -