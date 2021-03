Spezia | Meluso | «Ricci in Nazionale? Una grande soddisfazione per tutti noi»

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Spezia Meluso

TUTTO mercato WEB

Mauro, direttore sportivo dello, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match contro il Cagliari. Le sue ...Commenta per primo Nel pre partita di- Cagliari il ds bianconeroha commentato così la convocazione di Ricci in Nazionale: 'E' una grande soddisfazione per tutti noi, un traguardo che il giocatore vuole condividere con la ...L’ad aquilotto Nishant Tella è in arrivo alla Spezia e sarà presente sabato prossimo, al ‘Picco’, per il match-salvezza Spezia-Cagliari. Il neo dirigente dello Spezia ha in programma una serie di impe ...Juric-D'Amico frulla nella testa di De Laurentiis. Se invece dovesse arrivare Italiano, non escluderei anche Meluso come direttore sportivo. Tutte le società però adesso sono attendiste, quindi ...