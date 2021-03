Spezia | Maggiore | “Fondamentale vincere Il mio gol? Non ho calciato bene | ma…”

(Di sabato 20 marzo 2021) Losupera il Cagliari per 2-1. I liguri intravedono la salvezza grazie alla vittoria in questo scontro diretto: infatti i punti di vantaggio proprio sui sardi terzultimi arriva a nove lunghezze. Un margine importante.caption id="attachment 1023873" align="alignnone" width="1024"(getty images)/captionLE PAROLE DIUna delle reti delloporta la firma di Simone. Il centrocampista, autore del momentaneo 2-0, analizza la vittoria ai microfoni di Sky Sport: "Abbiamo fatto una grande partita, forse dovevamo chiuderla prima e segnare qualchein più. Spiace soffrire come oggi nel finale, ma è l'immagine della nostra stagione: dovremo farlo fino all'ultimo. Ho fatto un gran bel, era pensato: quando non la ...

Nel primo tempo occasioni da entrambe le parti: Joao Pedro impegna per due volte Zoet. Ma è Maggiore all'80' che beffa Cragno, mettendo una seria ipoteca sul match, che però si riapre tre minuti dopo. Lo Spezia si difende e all'80' con Maggiore realizza il 2-0, una vera mazzata per i sardi che non rinunciano ad attaccare. Riduce lo svantaggio Gaston Pereiro. Lo Spezia batte 2-1 il Cagliari nell'anticipo della 28esima giornata di Serie A. Vittoria importantissima in chiave salvezza.