Snowboard | Aaron March si qualifica nel PSL di Berchtesgaden Fuori Loginov | Karl e Sobolev!

(Di sabato 20 marzo 2021) E’ un finale thrilling per la Coppa del Mondo dialpino. Il PSL di(Germania) assegnerà la sfera di cristallo generale di parallelo. Prima di questa gara erano addirittura in nove gli atleti in corsa per il titolo. Dopo lezioni del mattino il numero è sceso a tre. L’italiano, leader della graduatoria complessiva con 324 punti, ha strappato il pass per il tabellone principale con un ottimo quarto tempo, preceduto solo dal russo Dmitriyagachev, dal connazionale Mirko Felicetti e dal canadese Arnaud Gaudet. Da segnalare che tutti gli atleti davanti anon sono in corsa per la Coppa del Mondo, dunque potrebbero rivelarsi indirettamente dei preziosi alleati per l’azzurro. Spiccano delle eliminazioni eccellenti. E’ già ...