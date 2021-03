“Se va bene ne usciremo a Natale, ci può essere una quarta ondata” (Di sabato 20 marzo 2021) Alberto Mantovani, immunologo e direttore scientifico dell’Humanitas di Milano in un’intervista a La Stampa ha avvertito del rischio di una quarta ondata dell’epidemia di COVID-19. Per questo è importante procedere velocemente con le vaccinazioni. : l’avvertimento di Mantovani Spiega Alberto Mantovani: Potrà esserci una quarta ondata a causa di nuove varianti? «Sì, non possiamo dimenticare che si tratta di una pandemia e due delle attuali varianti che ci preoccupano sono nate in Sudafrica e in Amazzonia. Solidarietà e sicurezza camminano insieme. L’associazione Medici con l’Africa, che sostengo, si occupa di portare i vaccini a tutti». Secondo lei quando ne usciremo veramente? «Quando avremo affrontato tutti i problemi di cui abbiamo parlato. Se ci impegneremo il Natale prossimo sarà ... Leggi su nextquotidiano (Di sabato 20 marzo 2021) Alberto Mantovani, immunologo e direttore scientifico dell’Humanitas di Milano in un’intervista a La Stampa ha avvertito del rischio di unadell’epidemia di COVID-19. Per questo è importante procedere velocemente con le vaccinazioni. : l’avvertimento di Mantovani Spiega Alberto Mantovani: Potrà esserci unaa causa di nuove varianti? «Sì, non possiamo dimenticare che si tratta di una pandemia e due delle attuali varianti che ci preoccupano sono nate in Sudafrica e in Amazzonia. Solidarietà e sicurezza camminano insieme. L’associazione Medici con l’Africa, che sostengo, si occupa di portare i vaccini a tutti». Secondo lei quando neveramente? «Quando avremo affrontato tutti i problemi di cui abbiamo parlato. Se ci impegneremo ilprossimo sarà ...

