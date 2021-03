Liga 2020 2021 | Huesca-Osasuna termina 0-0

Leggi su sportface

(Di sabato 20 marzo 2021) Nella 28esima giornata dellasi dividono la posta: all’Alcoraz0-0. Una partita molto equilibrata e poco spettacolare, nonostante siano i padroni di casa a provare maggiormente a costruire occasioni. Gli attacchi si rivelano per lo più sterili e infruttuosi. I padroni di casa hanno una clamorosa occasione per segnare al 96?, ma il diagonale di Escrichefuori di poco. L’rimane così in ultima posizione a 21 punti, ma torna a fare punti dopo due sconfitte consecutive. L’invece rimane tredicesimo con 30 punti, a +7 sulla zona retrocessione. SportFace.