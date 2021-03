(Di sabato 20 marzo 2021) Contestano il Dl, i titolari dei bus. Affermano di non aver ricevuto ristori sufficienti a tenere in vita un settore bloccato da oltre a un anno. Iln del comitato bus, Riccardo, afferma: «Avrebbe dovuto essere il punto di ripartenza. I bus privati a noleggio non solo non sono ritenuti parte del settore turismo ma, in ambito Tpl, non sono stati previsti neppure i ristori per i mezzi inutilizzati in caso di chiusuraa delle scuole» L'articolo proviene da Firenze Post.

Dl sostegni: bus turistici destinati a sparire. L'allarme del presidente Verona

