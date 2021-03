Damiano dei Maneskin fidanzato? La storia lo ‘smaschera’: lei è una modella (Di sabato 20 marzo 2021) Damiano dei Maneskin smascherato da un dettaglio nelle sue storie. I suoi fan, attentissimi, non hanno potuto fare a meno di notarlo ed è scoppiato il caos. Tantissimi cuori infranti… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Cristina Mastrangelo su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di sabato 20 marzo 2021)deismascherato da un dettaglio nelle sue storie. I suoi fan, attentissimi, non hanno potuto fare a meno di notarlo ed è scoppiato il caos. Tantissimi cuori infranti… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Cristina Mastrangelo su BlogLive.it.

Advertising

outersxspace : calum hood, damiano dei maneskin e alex turner. spero siano questi ?? - emanuel23028160 : ragazzx chi al concerto dei nazeskin il 8 Aprile 2022 a Bari? #nakeskin #Maneskin #vic #bari #damiano - veryinutil : Damiano dei Maneskin si è fidanzato? Lei sarebbe la modella Giorgia Soleri #maneskin - michelebravilo2 : Damiano dei Maneskin: ho scelto di guardare più avanti di ciò che vedo il mio passato non me lo scordo non lo rinn… - C0R4L1N3_ : RT @ale_wonderland: si il sesso è bello ma hai mai sentito damiano dei maneskin sussurrare “i wanna be your slave”? #teatrodira -