Crotone | insulti vergognosi a Simy | “godo se tuo figlio muore” FOTO

(Di sabato 20 marzo 2021) Sono arrivati altrinei confronti dei calciatori del, l’ultimo è stato rivolto all’attaccante. Il club calabrese è reduce dalla brutta sconfitta contro il Bologna, ko pesantissimo per la corsa salvezza dei calabresi. La partita si è conclusa sul risultato di 2-3, padroni di casa in doppio vantaggio con Messias e proprio, nella ripresa la grandissima reazione della squadra di Mihajlovic che ha messo a segno tre reti firmate da Soumaoro, Schouten e Skov Olsen. La sconfitta rischia di condannare la compagine di Cosmi, la situazione di classifica è sempre più delicata.pesantissimi aNel frattempo offese pesantissime nei confronti dell’attaccante, il calciatore ha pubblicato i ...

razzisti e altre parole irripetibili nei confronti dell'attaccante delSimy dopo la sconfitta della squadra di Serse Cosmi per 3 - 2 in rimonta contro il Bologna . Il centravanti ...Il calciatore, che proprio oggi andato in gol nella sfida persa dal suocontro il Bologna, decide di non oscurare il nome dell'autore del messaggio e scrive: Facciamolo diventare famoso perch ...Dopo l'ex Napoli Adam Ounas, anche Simy è stato insultato pesantemente sui social da un individuo che ha riversato tutta la sua rabbia sull'attaccante nigeriano con frasi davvero vergognose. Il razzis ...Non è bastato l’episodio che ha visto protagonista Ounas due settimane fa e che ha portato il Crotone a solidarizzare ufficialmente con il suo tesserato. Oggi tocca all’attaccante dei calabresi Simy d ...