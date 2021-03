Berto Ricci e quella rivoluzione imperiale che infiammò un’intera generazione (Di sabato 20 marzo 2021) Sono saette che squarciano il cielo agitato del Novecento italiano: libere, fragorose e potenti, come solo lo spirito del loro autore sapeva essere. Le Stoccate, vergate da Berto Ricci su Critica Fascista tra il 1932 e il 1940, ritrovano la luce grazie all’opera di Passaggio al Bosco, che con la curatela di Mario De Fazio restituisce al pubblico un patrimonio di inestimabile valore. quella con la rivista diretta da Giuseppe Bottai fu una delle più prolifiche collaborazioni messe in campo dall’intellettuale fiorentino: otto anni di sinergia, decine di pezzi firmati e una chiara visione del mondo. Una vera e propria palestra di anticonformismo, capace di mettere in risalto le qualità di quello che Indro Montanelli definì un «maestro di carattere». Leggi anche: La giovinezza di Montanelli ebbe un nome: Berto ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 20 marzo 2021) Sono saette che squarciano il cielo agitato del Novecento italiano: libere, fragorose e potenti, come solo lo spirito del loro autore sapeva essere. Le Stoccate, vergate dasu Critica Fascista tra il 1932 e il 1940, ritrovano la luce grazie all’opera di Passaggio al Bosco, che con la curatela di Mario De Fazio restituisce al pubblico un patrimonio di inestimabile valore.con la rivista diretta da Giuseppe Bottai fu una delle più prolifiche collaborazioni messe in campo dall’intellettuale fiorentino: otto anni di sinergia, decine di pezzi firmati e una chiara visione del mondo. Una vera e propria palestra di anticonformismo, capace di mettere in risalto le qualità di quello che Indro Montanelli definì un «maestro di carattere». Leggi anche: La giovinezza di Montanelli ebbe un nome:...

