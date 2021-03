Ultime Notizie Roma del 19-03-2021 ore 12 | 10

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 19 marzo 2021)dailynews radiogiornale e Ben ritrovati l’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio in Italia e in altri paesi europei le vaccinazioni con astrazeneca dopo il via libera della Emma il farmaco è sicuro ed efficace afferma l’agenzia Europea escludendo relazioni con i casi di in Italia e intanto anche i farmacisti potranno somministrare i vaccini il caso di positività nel paese sale al 7% altri 423 decessi ieri le celebrazioni della prima giornata nazionale in memoria delle vittime del covid lo Stato c’è e ci sarà ha detto draghi atteso per oggi il Consiglio dei ministri via libera al decreto sul spegne che distribuirà i 32 miliardi di deficit autorizzati dal Parlamento brief indennizzi In tempi rapidi media €3700 ad attività entro fine Aprile nel pacchetto lavoro c’è il rinnovo delle indennità per gli stagionali qui arriveranno €2400 una tantum funghi ...