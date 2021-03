Milano-Sanremo 2021: orari partenza e arrivo, tv, programma, streaming Eurosport e RAI (Di venerdì 19 marzo 2021) Domani 20 marzo sarà il giorno della Milano-Sanremo 2021. Arrivata alla centododicesima edizione, la Classica di primavera è pronta a farci battere il cuore con i suoi 299 chilometri di lunghezza, il classico percorso tra il capoluogo della Lombardia e la Riviera di Ponente, con Cipressa e Poggio negli ultimi 25 chilometri che vorranno sparigliare le carte in vista dell’arrivo. Tutti i grandi cacciatori di classiche vorranno dire la loro: tutti all’inseguimento di Wout van Aert (Jumbo-Visma), che lo scorso anno riuscì a battere al fotofinish il poi campione del mondo Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step), che vorrà sicuramente vendicarsi della sconfitta. Ovviamente non sarà un discorso a due, con il solito Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix) che vorrà dimostrare ancora una volta di essere il più forte di tutti, ... Leggi su oasport (Di venerdì 19 marzo 2021) Domani 20 marzo sarà il giorno della. Arrivata alla centododicesima edizione, la Classica di primavera è pronta a farci battere il cuore con i suoi 299 chilometri di lunghezza, il classico percorso tra il capoluogo della Lombardia e la Riviera di Ponente, con Cipressa e Poggio negli ultimi 25 chilometri che vorranno sparigliare le carte in vista dell’. Tutti i grandi cacciatori di classiche vorranno dire la loro: tutti all’inseguimento di Wout van Aert (Jumbo-Visma), che lo scorso anno riuscì a battere al fotofinish il poi campione del mondo Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step), che vorrà sicuramente vendicarsi della sconfitta. Ovviamente non sarà un discorso a due, con il solito Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix) che vorrà dimostrare ancora una volta di essere il più forte di tutti, ...

