(Di venerdì 19 marzo 2021) Ogni istituzione scolastica sede di organico deve predisporre annualmente la graduatoria interna diper ogni classe di concorso e tipologia di posto presente nell’organico della scuola. Lesono di fondamentale importanza, in caso di contrazione nell’organico della scuola, per l’individuazione deiin esubero che saranno dichiarati soprannumerari. L'articolodidi, chi èe chi no.

Advertising

orizzontescuola : Graduatorie interne di istituto docenti di ruolo, chi è incluso e chi no. Punteggio, [GUIDA] - MalsaiCuecia : Nelle graduatorie interne, il mio collega, che si è sposato civilmente col suo compagno, non ha aggiunto i sei punt… -

Ultime Notizie dalla rete : Graduatorie interne

Orizzonte Scuola

... con contributi a fondo perduto fino a 11mila euro, altre 33 attività delle nostre aree". A dirlo è l'assessore allo Sviluppo economico Andrea Benveduti, a commento delle...... con contributi a fondo perduto fino a 11mila euro, altre 33 attività delle nostre aree'. A dirlo è l'assessore allo Sviluppo economico Andrea Benveduti, a commento delle...Graduatorie ATA 2021 al via. Ecco come fare domanda per le graduatorie terza fascia, quante scuole scegliere e quando verrà calcolato il punteggio dei titoli.Olbia. I due successi in fila su Montecchio e Martignacco non hanno saziato la fame dell’Hermaea, che domenica, alle 12, andrà a caccia di ...