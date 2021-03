Figliuolo e Curcio si vaccinano con AstraZeneca (Di venerdì 19 marzo 2021) Domani alle ore 10 il commissario straordinario per l’emergenza Covid-19, Francesco Paolo Figliuolo e il capo della Protezione civile, Fabrizio Curcio, si sottoporranno al vaccino AstraZeneca nell’ambito della regolare programmazione vaccinale alla Cecchignola. Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 19 marzo 2021) Domani alle ore 10 il commissario straordinario per l’emergenza Covid-19, Francesco Paoloe il capo della Protezione civile, Fabrizio, si sottoporranno al vaccinonell’ambito della regolare programmazione vaccinale alla Cecchignola.

Draghi: su dl Sostegni è il massimo che potevamo. Sì, mi farò vaccinare con AstraZeneca Lo stesso faranno domani mattina a Roma il commissario straordinario Figliuolo ed il capo della Protezione civile Curcio. - La prima conferenza stampa da premier per Mario Draghi con un fuoco di fila ...

