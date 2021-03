Covid, ex Genoa Branco peggiora: intubato in terapia intensiva (Di venerdì 19 marzo 2021) peggiorano le condizioni dell’ex giocatore del Genoa Branco, oggi coordinatore della squadra giovanile maschile brasiliana. Il 56enne è stato intubato nella terapia intensiva dell’ospedale Copa Star, nella zona sud di Rio, lo scorso giovedì a causa del Covid-19. Nell’ultimo bollettino diffuso dai medici si legge che l’ex giocatore risulta sedato e attaccato ai dispositivi di ventilazione meccanica per la respirazione. Il documento riporta inoltre che, nelle ultime 24 ore, le condizioni sono rimaste stabili, ma non si ha la previsione di quando potrà “respirare con i propri mezzi“. Branco è ricoverato in ospedale da martedì ma nelle ultime ore le sue condizioni si sono aggravate. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 19 marzo 2021)no le condizioni dell’ex giocatore del, oggi coordinatore della squadra giovanile maschile brasiliana. Il 56enne è statonelladell’ospedale Copa Star, nella zona sud di Rio, lo scorso giovedì a causa del-19. Nell’ultimo bollettino diffuso dai medici si legge che l’ex giocatore risulta sedato e attaccato ai dispositivi di ventilazione meccanica per la respirazione. Il documento riporta inoltre che, nelle ultime 24 ore, le condizioni sono rimaste stabili, ma non si ha la previsione di quando potrà “respirare con i propri mezzi“.è ricoverato in ospedale da martedì ma nelle ultime ore le sue condizioni si sono aggravate. SportFace.

