Covid, a Montemesola è impennata di contagi. Due attività chiudono in via precauzionale (Di venerdì 19 marzo 2021) Si sta registrando una vera e propria impennata di contagi nel comune di Montemesola. Numeri che, a seguito dell’esito dei tamponi, vengono comunicati al sindaco e ai medici di famiglia, pur restando incongruenti con i dati poco aggiornati (o aggiornati in ritardo) trasmessi quotidianamente dalla Prefettura. Siamo forse bel lontani dall’ultimo bollettino che il sindaco ha ricevuto dall’ente preposto e in cui si parlava di 33 positivi. Analizzando l’ultimo bollettino diramato dalla Regione Puglia, alla data odierna, il nostro comune è tra quelli con colorazione più scura, il ché sta ad indicare la presenza di soggetti positivi superiori a 51, dunque ben molti in più di quelli comunicati la scorsa sera. Nel piccolo comune, a causa dell’aumento dei contagi, due bar hanno effettuato una chiusura dei locali in via ... Leggi su tarantinitime (Di venerdì 19 marzo 2021) Si sta registrando una vera e propriadinel comune di. Numeri che, a seguito dell’esito dei tamponi, vengono comunicati al sindaco e ai medici di famiglia, pur restando incongruenti con i dati poco aggiornati (o aggiornati in ritardo) trasmessi quotidianamente dalla Prefettura. Siamo forse bel lontani dall’ultimo bollettino che il sindaco ha ricevuto dall’ente preposto e in cui si parlava di 33 positivi. Analizzando l’ultimo bollettino diramato dalla Regione Puglia, alla data odierna, il nostro comune è tra quelli con colorazione più scura, il ché sta ad indicare la presenza di soggetti positivi superiori a 51, dunque ben molti in più di quelli comunicati la scorsa sera. Nel piccolo comune, a causa dell’aumento dei, due bar hanno effettuato una chiusura dei locali in via ...

Advertising

elenaricci1491 : #Covid, a #Montemesola è impennata di contagi. Due attività chiudono in via precauzionale - TarantiniTime : #Covid, a #Montemesola è impennata di contagi. Due attività chiudono in via precauzionale -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Montemesola Xylella, iniziata la generazione della Sputacchina media ... Fasano, Cisternino, Ceglie Messapica, Ostuni, Crispiano, Montemesola, Statte, Grottaglie, San ... di questo passo, rimarrà e si aggraverà anche quando quella da Covid - 19 sarà terminata. La ...

VACCINO COVID - 19 PER GLI ANZIANI OVER 80: DOVE FARLO Ai nastri di partenza la tanto agognata seconda fase della campagna vaccinale Covid - 19: dopo la ... il dipartimento di prevenzione presso il distretto socio sanitario; a Monteiasi , Montemesola , ...

Montemesola, 29 positivi al Covid Tarantini Time Statte, il valzer dei recuperi si apre con il Cagliari. “Puntiamo al massimo” Il cerchio dei recuperi è iniziato da subito per l'Italcave Real Statte,fin dalle prime giornate di campionato. La sfida tra Cagliari e Italcave chiude il girone d'andata dell'intera serie A di futsal ...

Vaccino, tocca alle Università: “La strada è quella giusta” Come funziona la campagna vaccinale per il settore? Vaccino, nessun intoppo all’avvio della campagna per il personale universitario. In una regione in cui la campagna vaccinale è fonte quotidiana di p ...

... Fasano, Cisternino, Ceglie Messapica, Ostuni, Crispiano,, Statte, Grottaglie, San ... di questo passo, rimarrà e si aggraverà anche quando quella da- 19 sarà terminata. La ...Ai nastri di partenza la tanto agognata seconda fase della campagna vaccinale- 19: dopo la ... il dipartimento di prevenzione presso il distretto socio sanitario; a Monteiasi ,, ...Il cerchio dei recuperi è iniziato da subito per l'Italcave Real Statte,fin dalle prime giornate di campionato. La sfida tra Cagliari e Italcave chiude il girone d'andata dell'intera serie A di futsal ...Come funziona la campagna vaccinale per il settore? Vaccino, nessun intoppo all’avvio della campagna per il personale universitario. In una regione in cui la campagna vaccinale è fonte quotidiana di p ...