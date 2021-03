Calci e pugni alla sorella che non vuole dargli i soldi per la droga, 37enne in carcere (Di venerdì 19 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Ha picchiato e minacciato di morte la sorella che non voleva dargli i soldi per acquistare la droga. Protagonista un 37enne di Alvignano (Ce), che è stato arrestato dai carabinieri intervenuti in seguito ad una chiamata di emergenza al 112, che segnalava una violenta lite in famiglia. Quando sono giunti a casa della vittima, una 51enne, i militari hanno trovato la donna sofferente per le percosse ricevute dal fratello, presente in casa. E’ poi emerso che l’uomo aveva anche minacciato di morte la 51enne con un martello, dopo averla colpita con Calci e pugni al tronco e agli arti inferiori. I carabinieri hanno scoperto che anche in altre circostanze il 37enne aveva aggredito la sorella ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 19 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Ha picchiato e minacciato di morte lache non volevaper acquistare la. Protagonista undi Alvignano (Ce), che è stato arrestato dai carabinieri intervenuti in seguito ad una chiamata di emergenza al 112, che segnalava una violenta lite in famiglia. Quando sono giunti a casa della vittima, una 51enne, i militari hanno trovato la donna sofferente per le percosse ricevute dal fratello, presente in casa. E’ poi emerso che l’uomo aveva anche minacciato di morte la 51enne con un martello, dopo averla colpita conal tronco e agli arti inferiori. I carabinieri hanno scoperto che anche in altre circostanze ilaveva aggredito la...

