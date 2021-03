Aveva con se quasi 1kg di droga. Arrestato (Di venerdì 19 marzo 2021) Nel corso dei servizi finalizzati a verificare l’osservanza delle disposizioni emanate al fine di contenere il contagio del Coronavirus, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Subiaco hanno Arrestato una persona per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Si tratta un 27enne residente nel comune di Subiaco, sorpreso in atteggiamento sospetto e fermato per una verifica in località Cervara di Roma. A seguito delle successive perquisizioni personali e domiciliari, i Carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato 700 g di hashish, suddivisi in sette panetti da 100 g, e 70 g di cocaina, oltre a bilancini di precisione, materiale per il confezionamento e la somma contante di 250 euro, ritenuta provento dello spaccio. L’Arrestato è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa di ... Leggi su forzearmatenews (Di venerdì 19 marzo 2021) Nel corso dei servizi finalizzati a verificare l’osservanza delle disposizioni emanate al fine di contenere il contagio del Coronavirus, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Subiaco hannouna persona per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Si tratta un 27enne residente nel comune di Subiaco, sorpreso in atteggiamento sospetto e fermato per una verifica in località Cervara di Roma. A seguito delle successive perquisizioni personali e domiciliari, i Carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato 700 g di hashish, suddivisi in sette panetti da 100 g, e 70 g di cocaina, oltre a bilancini di precisione, materiale per il confezionamento e la somma contante di 250 euro, ritenuta provento dello spaccio. L’è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa di ...

Advertising

renatobrunetta : Le BR colpirono con viltà un innovatore, uno studioso capace di immaginare con coraggio la trasformazione del mondo… - ZZiliani : Traducendo: “#Max qualche anno fa aveva più voglia di andare all’estero, soprattutto in Premier. Ora, visto che nes… - NicolaPorro : #Draghi aveva promesso una riduzione dell’#Irpef. Il Parlamento sembra pensarla diversamente... Guardate che tassa… - solounastella : RT @Moonlightshad1: 32 anni per arrivare a sentenza. Antonino Agostino aveva 28 anni, sua moglie Ida Castelluccio 19 e quando fu ammazzata… - serafinosalerno : RT @Moonlightshad1: 32 anni per arrivare a sentenza. Antonino Agostino aveva 28 anni, sua moglie Ida Castelluccio 19 e quando fu ammazzata… -