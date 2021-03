Anticipazioni Uomini e Donne, ritorno di fiamma per Gemma: colpo di scena (Di venerdì 19 marzo 2021) Nuova puntata oggi pomeriggio di Uomini e Donne e gran colpo di scena per Gemma Galgani: nessuno se l’aspettava Quale canzone avrà scelto Tina per l’entrata di Gemma? ? Provate a indovinare! Vi aspettiamo come sempre alle 14.45 su Canale 5, non mancate! #UominieDonne Pubblicato da Uomini e Donne su Venerdì 19 marzo 2021 Alle 14:45 L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 19 marzo 2021) Nuova puntata oggi pomeriggio die grandiperGalgani: nessuno se l’aspettava Quale canzone avrà scelto Tina per l’entrata di? ? Provate a indovinare! Vi aspettiamo come sempre alle 14.45 su Canale 5, non mancate! #Pubblicato dasu Venerdì 19 marzo 2021 Alle 14:45 L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

CorriereCitta : Uomini e Donne, anticipazioni 19 marzo 2021: puntata di oggi Trono Classico e Over #uominiedonne - zazoomblog : Uomini e donne: anticipazioni oggi 19 marzo. Ritorni - #Uomini #donne: #anticipazioni #marzo. - italiaserait : Uomini e Donne, oggi venerdì 19 marzo va in onda: le anticipazioni - antonellaa262 : Anticipazioni Uomini e Donne. Saltata la registrazione del programma prevista per ieri, si recupera nel fine settim… -