Vaccini AstraZeneca | ecco tutti i sintomi di cui preoccuparsi

Leggi su ilgiornale

(Di giovedì 18 marzo 2021) Federico Garau L'Agenzia europea del farmaco si rivolge direttamente al personale sanitario per chiarire la questione relativa ai casi di complicanze tromboemboliche L'agenzia del farmaco (Ema) chiarisce alcuni dei punti fondamentali da tenere in grande considerazione nei pazienti che dovessero lamentare controindicazioni a seguito dell'inoculazione del vaccino prodotto da. Idi cui tenere conto Vi sono deiprecisi a cui fare riferimento, che l'Agenzia chiarisce in un comunicato ufficiale. Si tratta, nel dettaglio, di "affanno, dolore al petto o allo stomaco, gonfiore o senzazione di freddo a un braccio o una gamba, mal di testa grave o in peggioramento o visione offuscata dopo la vaccinazione, sanguinamento persistente, piccoli lividi multipli, macchie rossastre o violacee o vesciche di ...