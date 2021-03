Sindaco Milano: “L’Inter deve chiarire la posizione sul nuovo stadio”. La risposta: “Parole irrispettose e offensive” (Di giovedì 18 marzo 2021) Scoppia la querelle tra i Sindaco di Milano, Giuseppe Sala e L’Inter per la questione nuovo stadio Meazza. Il primo cittadino di Milano, ad una domanda in merito allo stadio, aveva affermato in mattinata che non ci saranno evoluzioni fino a quando L’Inter non chiarirà il suo futuro. E’ arrivata dura la risposta del club nerazzurro al Sindaco con un comunicato ufficiale. Questo il testo: “FC Internazionale Milano ha una storia gloriosa ultracentenaria. Esisteva prima del Sindaco Sala e continuerà ad esistere anche al termine del suo mandato. Troviamo le dichiarazioni del Sindaco di Milano offensive nei confronti della Proprietà, ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 18 marzo 2021) Scoppia la querelle tra idi, Giuseppe Sala eper la questioneMeazza. Il primo cittadino di, ad una domanda in merito allo, aveva affermato in mattinata che non ci saranno evoluzioni fino a quandonon chiarirà il suo futuro. E’ arrivata dura ladel club nerazzurro alcon un comunicato ufficiale. Questo il testo: “FC Internazionaleha una storia gloriosa ultracentenaria. Esisteva prima delSala e continuerà ad esistere anche al termine del suo mandato. Troviamo le dichiarazioni deldinei confronti della Proprietà, ...

Inter : ??? Comunicato stampa ufficiale di FC Internazionale Milano ?? - matteosalvinimi : Il sindaco #Sala non può scaricare errori, ritardi e litigi politici della sinistra in Comune sulle spalle dell’Int… - carlosibilia : La sfida politica è un'intesa M5S-PD-Leu per le amministrative 2021. Auspico un ragionamento complessivo nelle gran… - ivan_cast7 : RT @Inter: ??? Comunicato stampa ufficiale di FC Internazionale Milano ?? - IlMontanari : @lbianchetti @FreeVigott Sala secondo me alla fine non farà il sindaco di Milano: punta ad altro, da quel che dicono a Roma. -