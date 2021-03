Sci, cancellati anche i super g di Lenzerheide (Di giovedì 18 marzo 2021) Lenzerheide, 18 marzo 2021 " Il meteo continua a imperversare su Lenzerheide , sede delle finali di Coppa del mondo di sci alpino. Cancellate le discese di ieri, con Goggia vincitrice della coppa del ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 18 marzo 2021), 18 marzo 2021 " Il meteo continua a imperversare su, sede delle finali di Coppa del mondo di sci alpino. Cancellate le discese di ieri, con Goggia vincitrice della coppa del ...

