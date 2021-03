Roma, Ibanez si scontra con Kumbulla: non ricorda nulla della partita (Di giovedì 18 marzo 2021) Un brutto scontro di gioco, in Shakhtar-Roma, quello tra Roger Ibanez e Kumbulla. Il brasiliano è stato sostituito da Fonseca per un colpo alla testa. A fine partita il tecnico giallorosso ha dichiarato ai microfoni di Sky Sport, che all’intervallo il calciatore non ricordava niente della partita. Ora Ibanez sta bene, ma al suo rientro nella Capitale sarà sottoposto agli accertamenti necessari per valutare il suo stato di salute. Ricordiamo che la Roma ha vinto per 2-1 e si è qualificata ai quarti di finale di Europa League. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di giovedì 18 marzo 2021) Un brutto scontro di gioco, in Shakhtar-, quello tra Roger. Il brasiliano è stato sostituito da Fonseca per un colpo alla testa. A fineil tecnico giallorosso ha dichiarato ai microfoni di Sky Sport, che all’intervallo il calciatore nonva niente. Orasta bene, ma al suo rientro nella Capitale sarà sottoposto agli accertamenti necessari per valutare il suo stato di salute. Ricordiamo che laha vinto per 2-1 e si è qualificata ai quarti di finale di Europa League. L'articolo ilNapolista.

