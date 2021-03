Piaggio, collaborazione con Trimble per robot intelligenti (Di giovedì 18 marzo 2021) (Teleborsa) – Piaggio Fast Forward (PFF), società del Gruppo Piaggio e leader nel settore della tecnologia di inseguimento, ha annunciato oggi la collaborazione con Trimble destinata allo sviluppo di robot e macchinari per applicazioni industriali in grado di seguire il personale e altri dispositivi. La collaborazione – spiega una nota – ha portato all’integrazione di PFFtag, un prototipo SFM (Smart Following Module) di proprietà di Piaggio Fast Forward, con il celebre robot Spot della società Boston Dynamics, controllato dalla tecnologia di posizionamento di Trimble, allo scopo di eliminare l’esigenza di controllare il robot esclusivamente tramite joystick. Questa integrazione, oggetto della prova di fattibilità, rappresenta una delle numerose ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 18 marzo 2021) (Teleborsa) –Fast Forward (PFF), società del Gruppoe leader nel settore della tecnologia di inseguimento, ha annunciato oggi lacon Trimble destinata allo sviluppo die macchinari per applicazioni industriali in grado di seguire il personale e altri dispositivi. La– spiega una nota – ha portato all’integrazione di PFFtag, un prototipo SFM (Smart Following Module) di proprietà diFast Forward, con il celebreSpot della società Boston Dynamics, controllato dalla tecnologia di posizionamento di Trimble, allo scopo di eliminare l’esigenza di controllare ilesclusivamente tramite joystick. Questa integrazione, oggetto della prova di fattibilità, rappresenta una delle numerose ...

DividendProfit : Piaggio, collaborazione con Trimble per robot intelligenti - lulopdotcom : #automotive #piaggiofastforward PIAGGIO FAST FORWARD AVVIA UNA COLLABORAZIONE CON TRIMBLE PER SPERIMENTARE LA TECNO… - fisco24_info : Piaggio: con statunitense Trimble per robot intelligenti: Collaborazione per macchinari industriali che seguono per… - emagrassini98 : Il progetto, punta a portare in scena le vicende di donne e uomini che hanno lasciato un segno indelebile durante l… -

Ultime Notizie dalla rete : Piaggio collaborazione Piaggio, collaborazione con Trimble per robot intelligenti "Attraverso la collaborazione con Trimble, Piaggio Fast Forward conferma ancora una volta la sua vocazione pionieristica e la tendenza verso la ricerca incessante di nuove forme di interazione tra ...

Piaggio: con statunitense Trimble per robot intelligenti Attraverso la collaborazione con "Trimble, Piaggio Fast Forward conferma ancora una volta la sua vocazione pionieristica e la tendenza verso la ricerca incessante di nuove forme di interazione tra ...

Piaggio, collaborazione con Trimble per robot intelligenti ilmessaggero.it Piaggio, collaborazione con Trimble per robot intelligenti (Teleborsa) - Piaggio Fast Forward (PFF), società del Gruppo Piaggio e leader nel settore della tecnologia di inseguimento, ha annunciato oggi la collaborazione con Trimble destinata allo sviluppo di ...

Piaggio: con statunitense Trimble per robot intelligenti Piaggio Fast Forward, società del Gruppo Piaggio che opera nel settore della tecnologia di inseguimento, ha annunciato la collaborazione con Trimble destinata allo sviluppo di robot e macchinari per a ...

"Attraverso lacon Trimble,Fast Forward conferma ancora una volta la sua vocazione pionieristica e la tendenza verso la ricerca incessante di nuove forme di interazione tra ...Attraverso lacon "Trimble,Fast Forward conferma ancora una volta la sua vocazione pionieristica e la tendenza verso la ricerca incessante di nuove forme di interazione tra ...(Teleborsa) - Piaggio Fast Forward (PFF), società del Gruppo Piaggio e leader nel settore della tecnologia di inseguimento, ha annunciato oggi la collaborazione con Trimble destinata allo sviluppo di ...Piaggio Fast Forward, società del Gruppo Piaggio che opera nel settore della tecnologia di inseguimento, ha annunciato la collaborazione con Trimble destinata allo sviluppo di robot e macchinari per a ...