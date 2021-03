Parma-Genoa, Ballardini: “D’Aversa ai ducali da 5 anni, squadra rodata. Classifica? Adesso conta una cosa” (Di giovedì 18 marzo 2021) Tutto pronto per la ventottesima giornata di Serie A.Parma-Genoa sarà il match che aprirà il prossimo turno di campionato, in programma domani (venerdì 19 marzo) allo Stadio "Tardini" alle ore 20.45. Alla vigilia della sfida in terra emiliana, il tecnico della compagine rossoblù, Davide Ballardini, ha parlato ai microfoni di "Genoa Channel" per presentare la trasferta contro la formazione ducale. Di seguito le dichiarazioni del tecnico dei "grifoni".Parma – "Affrontiamo una squadra che ha una guida tecnica consolidata. Si conoscono molto bene, stanno facendo molto bene e hanno fatto dei risultati importanti. In alcune partite non sono neanche stati così fortunati e meritavano qualcosa in più. Incontreremo una squadra che si conosce da tanti hanno e ... Leggi su mediagol (Di giovedì 18 marzo 2021) Tutto pronto per la ventottesima giornata di Serie A.sarà il match che aprirà il prossimo turno di campionato, in programma domani (venerdì 19 marzo) allo Stadio "Tardini" alle ore 20.45. Alla vigilia della sfida in terra emiliana, il tecnico della compagine rossoblù, Davide, ha parlato ai microfoni di "Channel" per presentare la trasferta contro la formazione ducale. Di seguito le dichiarazioni del tecnico dei "grifoni".– "Affrontiamo unache ha una guida tecnica consolidata. Si conoscono molto bene, stanno facendo molto bene e hanno fatto dei risultati importanti. In alcune partite non sono neanche stati così fortunati e meritavano qualin più. Incontreremo unache si conosce da tanti hanno e ...

