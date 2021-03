Non è (più) un fumetto per bambini: arriva Dc Pride, albo “arcobaleno” con l’eroina trans (Di giovedì 18 marzo 2021) Los Angeles, 18 mar – Dopo la notizia del Capitan America di Marvel che sarà (anche) Lgbt, arriva la Dc Comics ad annunciare l’uscita di DC Pride, fumetto che celebrerà il mese del gay Pride che inizierà il prossimo giugno. La carica degli eroi Lgbt di Dc Comics L’albo a tinte arcobaleno è composto di 80 pagine con personaggi gay, trans e lesbiche tutti appartenenti all’universo dei fumetti della Dc avrà anche nove copertine speciali a tema Lgbt. Batwoman, Renee Montoya, Alan Scott, Midnighter, Apollo, Extraño, Poison Ivy, Harley Quinn, Constantine e molti altri saranno protagonisti di questo maxi albo. In aggiunta, debutterà anche la supereroina trans Dreamer, che precedentemente si era vista solo in Supergirl. Il flop di Batwoman non ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 18 marzo 2021) Los Angeles, 18 mar – Dopo la notizia del Capitan America di Marvel che sarà (anche) Lgbt,la Dc Comics ad annunciare l’uscita di DCche celebrerà il mese del gayche inizierà il prossimo giugno. La carica degli eroi Lgbt di Dc Comics L’a tinteè composto di 80 pagine con personaggi gay,e lesbiche tutti appartenenti all’universo dei fumetti della Dc avrà anche nove copertine speciali a tema Lgbt. Batwoman, Renee Montoya, Alan Scott, Midnighter, Apollo, Extraño, Poison Ivy, Harley Quinn, Constantine e molti altri saranno protagonisti di questo maxi. In aggiunta, debutterà anche la supereroinaDreamer, che precedentemente si era vista solo in Supergirl. Il flop di Batwoman non ...

Ultime Notizie dalla rete : Non più Terrorismo: istigava alla Jihad, espulso tunisino "Dobbiamo seguire la strada di Allah - ha più volte sostenuto minacciando gli appartenenti alle forze di polizia - per fare Jihad o qui o in Siria?io non ho niente da perdere, quello è il mio ...

Anna Tatangelo: 'Mio padre ha sempre creduto in me'/ 'Ogni volta che canto...' ' Non so davvero quanti anni avevo, non so come tu abbia riconosciuto il mio potenziale, più ci penso e più mi rispondo con un 'non lo so', ma di una cosa sono certa...mi hai sempre vista come una ...

Atlanta non si ferma più | 15 punti di Gallinari nella notte Nba Zazoom Blog "Dobbiamo seguire la strada di Allah - havolte sostenuto minacciando gli appartenenti alle forze di polizia - per fare Jihad o qui o in Siria?ioho niente da perdere, quello è il mio ...so davvero quanti anni avevo,so come tu abbia riconosciuto il mio potenziale,ci penso emi rispondo con un 'lo so', ma di una cosa sono certa...mi hai sempre vista come una ...