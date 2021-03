Ninja Gaiden: Master Collection in 4K e 60 fps su PS5, Xbox Series X/S e non solo. Svelata la Digital Deluxe Edition (Di giovedì 18 marzo 2021) Ninja Gaiden Master Collection non arriverà solo su Nintendo Switch come annunciato qualche giorno fa, ma anche su PC e console, comprese quelle di nuova generazione. Non solo, ma tramite un tweet sull'account ufficiale dello studio giapponese, è stato confermato che la raccolta girerà a 4k e 60 frame al secondo in tutte le sue versioni tranne le console della precedente generazione. Ciò significa che queste feature saranno supportate su PlayStation 4 Pro, PlayStation 5, Xbox One X, Xbox Series X/S e PC. Inoltre, il negozio Digitale ha anche elencato un'edizione speciale di Ninja Gaiden: Master Collection disponibile in Giappone che porterà, oltre al ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 18 marzo 2021)non arriveràsu Nintendo Switch come annunciato qualche giorno fa, ma anche su PC e console, comprese quelle di nuova generazione. Non, ma tramite un tweet sull'account ufficiale dello studio giapponese, è stato confermato che la raccolta girerà a 4k e 60 frame al secondo in tutte le sue versioni tranne le console della precedente generazione. Ciò significa che queste feature saranno supportate su PlayStation 4 Pro, PlayStation 5,One X,X/S e PC. Inoltre, il negozioe ha anche elencato un'edizione speciale didisponibile in Giappone che porterà, oltre al ...

Advertising

PlasticTheory_ : RT @Eurogamer_it: #NinjaGaidenMasterCollection in 4K e 60 fps su #PS5 e #XboxSeriesX, svelata la Digital Deluxe Edition. - Eurogamer_it : #NinjaGaidenMasterCollection in 4K e 60 fps su #PS5 e #XboxSeriesX, svelata la Digital Deluxe Edition. - GamingToday4 : Ninja Gaiden Master Collection: 4K e 60 FPS su PC e console, Deluxe Edition svelata - GamingTalker : Ninja Gaiden Master Collection girerà in 4K e 60 FPS su PC, PS4 Pro, PS5, Xbox One X e Xbox Series… - Stoupwhiff : Nel bel mezzo del Nintendo Direct di qualche settimana fa era stato ufficialmente rivelato Ninja Gaiden: Master Col… -