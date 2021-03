Milan, Tomori: «Nessun rimpianto, abbiamo dato tutto» (Di venerdì 19 marzo 2021) Fikayo Tomori, difensore del Milan, ha parlato ai canali ufficiali del club rossonero dopo il match di Europa League contro il Manchester United Fikayo Tomori, difensore del Milan, ha parlato ai canali ufficiali del club rossonero dopo il match di Europa League contro il Manchester United. Le sue dichiarazioni. «Penso che nel primo tempo abbiamo interpretato bene la gara, mentre nella ripresa dopo aver preso il gol a freddo tutto è diventato più difficile e non siamo riusciti a giocare come volevamo. Non abbiamo rimpianti perché la squadra ha dato tutto quello che aveva. Penso che in un altro giorno le cose sarebbero andare in un altro modo». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 19 marzo 2021) Fikayo, difensore del, ha parlato ai canali ufficiali del club rossonero dopo il match di Europa League contro il Manchester United Fikayo, difensore del, ha parlato ai canali ufficiali del club rossonero dopo il match di Europa League contro il Manchester United. Le sue dichiarazioni. «Penso che nel primo tempointerpretato bene la gara, mentre nella ripresa dopo aver preso il gol a freddoè diventato più difficile e non siamo riusciti a giocare come volevamo. Nonrimpianti perché la squadra haquello che aveva. Penso che in un altro giorno le cose sarebbero andare in un altro modo». Leggi su Calcionews24.com

