Lazio, allenamento di scarico: ora testa all'Udinese (Di giovedì 18 marzo 2021) FORMELLO - Lazio rientrata in ritardo da Monaco di Baviera, un disguido nella nottata ha fatto posticipare il volo programmato per fare ritorno a Roma. Partenza nella tarda mattinata di giovedì, poi ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 18 marzo 2021) FORMELLO -rientrata in ritardo da Monaco di Baviera, un disguido nella nottata ha fatto posticipare il volo programmato per fare ritorno a Roma. Partenza nella tarda mattinata di giovedì, poi ...

Ultime Notizie dalla rete : Lazio allenamento Lazio, allenamento di scarico: ora testa all'Udinese FORMELLO - Lazio rientrata in ritardo da Monaco di Baviera, un disguido nella nottata ha fatto posticipare il volo programmato per fare ritorno a Roma. Partenza nella tarda mattinata di giovedì, poi nel ...

Juve col Benevento a trazione anteriore: Chiesa con Kulusevski, Morata e Ronaldo Allenamento mattutino per la Juve, che sta preparando l'ultimo impegno prima della sosta per le ... dopo Spezia, Lazio e Cagliari, in quel che sarebbe il filotto di successi consecutivi in campionato ...

Verso Bayern Monaco-Lazio, l'allenamento dei biancocelesti

Formello, la Lazio torna ad allenarsi in vista di Udine. Le ultime La Lazio riprende gli allenamenti a Formello, seduta di scarico per i titolari di ieri. Assenti gli infortunati Lazzari e Fares ...

